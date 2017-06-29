Трасса «Таврида» и новая логистика Крыма – в Алуште обсуждают транспортные проблемы полуострова

Алуште открывается IV Транспортный форум Крыма. Более 300 делегатов из регионов России обсудят вопросы интеграции полуострова в российскую систему транспорта.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День» со ссылкой на организаторов форума, состояние дорог Крыма станет одной из главных тем. Сразу после воссоединения с Россией в республики начались масштабные строительно-дорожные проекты, однако и сегодня 80% крымских дорог не соответствуют нормативам.

Ожидается выступление министра транспорта РФ Анатолия Волкова, посвященное строительству трассы «Таврида», которая должна соединить Керченский мост с Севастополем. Начальник Автодора РК Алексей Сафронов доложит, в какой стадии готовности транспортный обход Симферополя. Эта объездная дорога призвана разгрузить столицу, в которой за прошедшие три года количество автотранспорта увеличилось более чем на 20%, что привело к стойким пробкам и увеличению числа ДТП.

Кроме того, будет обсуждаться транспортная инфраструктура в свете туристических проблем полуострова, морское и железнодорожное сообщение, и конечно, проблемы стройки века – Керченского моста, который свяжет республику с материковой Россией.

Форум должен принять резолюцию с проектом новой транспортной системы Крыма. Он будет направлен во все транспортные ведомства РФ и республики, а также доведена до муниципальных властей.

Алушта, Лена Данилова

Алушта. Другие новости 29.06.17

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