Традиция: украинские туристы едут в Крыму со своими продуктами

Украинские туристы не изменили привычки и пытаются попасть в Крым со своими продуктами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Россельхознадзоре подсчитали, что подобные случаи происходят примерно раз по 10 в день. За неделю сотрудники ведомства пресекли 79 попыток ввоза на территорию полуострова почти полтонны продуктов.

«Запрещенные к ввозу товары общим весом 402 кг были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». Так, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с территории сопредельного государства, было обнаружено 210 кг фруктов, 133 кг овощей, 13 кг картофеля, 30 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли, 10 кг муки, 26 единиц посадочного материала, а также 1 кг прочей продукции растительного происхождения», – сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, всего с начала года в незалежную вернули 4 тысячи 603 килограмма, 5 тысяч 864 единицы, 504 пакета и 0,83 кубометра подкарантинной продукции.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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