В Красноперекопске избран новый мэр

На внеочередной сессии горсовета Кросноперекопска главой администрации избран Серей Палей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Сергей Палей был депутатом Красноперекпского горсовета . По поводу личности нового мэра высказался председатель Красноперекопсокго горсовета Игорь Загебельный: «Он адвокат, юрист, принимал активное участие в нормотворческом процессе в переходный период, также принимает активное участие в деятельности города».

Напомним, что в апреле этого года экс-мэр Красноперекомпска Игорь Яцишин был задержан по подозрению во взятке, о чём писали корреспонденты РИА «Новый День». Яцишину было предъявлено обвинение в том, что за заключение договора с предпринимателем на аренду муниципального объекта для коммерческого использования он получил взятку в 350 тысяч рублей. Игорь Яцишин был отстранён от своих обязанностей главы администрации Красноперекопска, по его делу ведётся следствие. Дело приобрело столь большой резонанс, что глава республики Сергей Аксёнов сделал по этому поводу заявление: «Людям, которые не могут контролировать свои хватательные рефлексы, не надо даже приближаться к государственной службе».

Красноперекопск, Лена Данилова

Красноперекопск. Другие новости 29.06.17

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