Крымский мост готов на 55%

Готовность моста через Керченский пролив – 55%. Об этом сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уже стоят 324 опоры из 595 запроектированных, смонтированы шесть с половиной километров мостовых пролётов. Стоимость принятых заказчиком работ – около 80 миллиардов, общая сумма средств, выделенных на строительство – 134 миллиарда рублей. Финансирование идёт по графику.

Напоминаем, что строительство транспортного моста через Керченский пролив должно быть завершено в следующие сроки: автомобильная трасса – в 2018, железнодорожная ветка – в 2019.

Алушта, Лена Данилова

Алушта. Другие новости 29.06.17

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