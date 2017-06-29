Четверг, 29 июня 2017, 14:41 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Крымский мост готов на 55%

Крымский мост готов на 55%

Готовность моста через Керченский пролив – 55%. Об этом сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уже стоят 324 опоры из 595 запроектированных, смонтированы шесть с половиной километров мостовых пролётов. Стоимость принятых заказчиком работ – около 80 миллиардов, общая сумма средств, выделенных на строительство – 134 миллиарда рублей. Финансирование идёт по графику.

Напоминаем, что строительство транспортного моста через Керченский пролив должно быть завершено в следующие сроки: автомобильная трасса – в 2018, железнодорожная ветка – в 2019.

Алушта, Лена Данилова

Алушта. Другие новости 29.06.17

В Красноперекопске избран новый мэр. / Традиция: украинские туристы едут в Крыму со своими продуктами. / Трасса «Таврида» и новая логистика Крыма – в Алуште обсуждают транспортные проблемы полуострова.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Суд Севастополя отменил приговор герою Русской весны, но оставил его за решёткой

В Красноперекопске избран новый мэр

Традиция: украинские туристы едут в Крыму со своими продуктами

Трасса «Таврида» и новая логистика Крыма – в Алуште обсуждают транспортные проблемы полуострова

Анонсы событий /

29 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости