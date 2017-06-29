Крымчанам рассказали, кто из них рискует умереть от инфаркта

В Крыму ежегодно фиксируется около 7 тысяч инсультов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные озвучил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

«Из них порядка 2 тысяч – так называемые преходящие нарушения мозгового кровообращения, которые не приводят к отмиранию участков в головном мозге. В течение 24 часов функция, которая на время преходящей ишемии страдает, восстанавливается. Остальные случаи – 5 тысяч, настоящие инсульты. Причем из них порядка 300-400 – инсульты ишемические, а 600 – инсульты с кровоизлиянием», – рассказал Шаклунов.

По его словам, зачастую не позволяет вовремя сохранить жизнь людям поздняя госпитализация, которая также влияет на возможность «после лечения оставаться полноценными».

«Ишемический инсульт – это самое инвалидизирующее заболевание на сегодняшний момент среди всех остальных. Порядка 70% человек после этого заболевания получают инвалидность», – сообщил замминистра.

По данным Шаклунова, если в 2016 году в первые 24 часа проявления симптомов инсульта в первичные сосудистые отделения поступило лишь 60% пациентов, то за 5 месяцев этого года – уже 69%.

Замминистра порекомендовал крымчанам не терпеть признаки возможного инсульта, среди которых могут быть нарушение чувствительности в одной из половин тела или лица, острая головная боль, головокружение, нарушение речи, а также неадекватное восприятие чужой речи, а сразу обращаться к медикам.

«К сожалению, у нас есть факты, когда люди терпят по несколько дней: ослабла рука, пропала речь, возникло нарушения глотания, головокружения, а люди ждут до утра, до конца рабочего дня, когда придут родственники», – сказал Шаклунов.

По информации главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Крыма Валерия Садового, ежегодно в Крыму в среднем фиксируют порядка 2,5 тысяч инфарктов. В 2016 этот показатель достиг 2 тысяч 931 случая.

Больничная летальность от инфарктов, то есть, количество смертей в стационарах, в Крыму держится на уровне 15,5%.

«Это средний показатель, такой же, как и по всей России. Хотя могу сказать, что в тех регионах, в которых акцент делается на высокотехнологичную медицинскую помощь – этот процент гораздо ниже», – сообщил Садовой, уточнив, что такая помощь оказывается в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени.

Основным симптомом предынфарктного состояния специалист назвал интенсивную загрудинную боль, которая может отдавать в руки, нижнюю челюсть, сопровождаться холодным липким потом и страхом смерти.

«Если человек страдает ожирением, не занимается спортом и у него высокий уровень сахара, то есть, он страдает сахарным диабетом, и при этом он долго в большом количестве будет употреблять алкоголь и много курить, то с огромной вероятностью, если этому человеку за 40 лет, он получит инфаркт, от которого может умереть», – считает Шаклунов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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