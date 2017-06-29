Четверг, 29 июня 2017, 16:54 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Семейное дело: замминистра МВД Крыма и его сын присвоили лагерь в Алуште?

Семейное дело: замминистра МВД Крыма и его сын присвоили лагерь в Алуште?

Сотрудники ФСБ РФ задержали заместителя министра внутренних дел Крыма Андрея Иванцова и его сына – помощника прокурора Симферополя. Оба находятся в одном из следственных изоляторов Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», семейство Иванцовых подозревают в махинациях с земельным участком, на котором расположен детский лагерь «Кристалл» в Алуште. По информации из источников, задержанные ещё в 2014 году каким-то образом оформили участок земли и объекты на Иванцова-младшего. И, таким образом, лагерь (часть его помещений), которые в полном объёме должны был перейти в ведение МВД Крыма, стал собственностью сына его руководителя.

Заместитель министра внутренних дел Крыма Андрей Иванцов с 1993 года занимал руководящие должности Симферопольском и Алуштинском городских отделах ГУМВД Украины. В 2014 году назначен заместителем министра внутренних дел РК.

Его сын, помощник прокурора Симферополя Егор Иванцов, в 2015 году стал победителем конкурса «Лучший обвинитель РК», а прошлом году вышел в финал всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 29.06.17

Крымчанам рассказали, кто из них рискует умереть от инфаркта. / Суд Севастополя отменил приговор герою Русской весны, но оставил его за решёткой. / Крымский мост готов на 55%.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Керченских бродячих псов отправят в Евпаторию

На выборах губернатора Севастополя появился «технический» кандидат

Крымчанам рассказали, кто из них рискует умереть от инфаркта

Суд Севастополя отменил приговор герою Русской весны, но оставил его за решёткой

Крымский мост готов на 55%

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости