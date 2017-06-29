Семейное дело: замминистра МВД Крыма и его сын присвоили лагерь в Алуште?

Сотрудники ФСБ РФ задержали заместителя министра внутренних дел Крыма Андрея Иванцова и его сына – помощника прокурора Симферополя. Оба находятся в одном из следственных изоляторов Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», семейство Иванцовых подозревают в махинациях с земельным участком, на котором расположен детский лагерь «Кристалл» в Алуште. По информации из источников, задержанные ещё в 2014 году каким-то образом оформили участок земли и объекты на Иванцова-младшего. И, таким образом, лагерь (часть его помещений), которые в полном объёме должны был перейти в ведение МВД Крыма, стал собственностью сына его руководителя.

Заместитель министра внутренних дел Крыма Андрей Иванцов с 1993 года занимал руководящие должности Симферопольском и Алуштинском городских отделах ГУМВД Украины. В 2014 году назначен заместителем министра внутренних дел РК.

Его сын, помощник прокурора Симферополя Егор Иванцов, в 2015 году стал победителем конкурса «Лучший обвинитель РК», а прошлом году вышел в финал всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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