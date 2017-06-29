На выборах губернатора Севастополя появился «технический» кандидат

Севастопольское отделение «Российской экологической партии «зеленые» выдвинуло кандидатом в губернаторы Никиту Штыкова.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», кандидат намерен запросить поддержку «Единой России» для преодоления 10% муниципального фильтра.

Штыков родился в 1975 году в Смоленске, имеет ученую степень кандидата психологических наук, занимает должность профессора кафедры философии и общественных наук в Московском Политехническом университете.

В 2016 году кандидат участвовал в выборах депутата Государственной думы от Севастополя, но не набрал необходимого количества голосов избирателей.

По мнению экспертов, представителю партии «зеленых» отведена роль «технического кандидата» на выборах губернатора, поскольку он воспользуется голосами муниципальных депутатов-единороссов. Для участия в выборах, кандидату нужно собрать как минимум 13 подписей – муниципалов, а у «Единой России» в округах 75 депутатов.

Добавим, что по информации секретаря севастопольской «Единой России», политсовет согласился предоставить еще двум кандидатам необходимые либо недостающие подписи. При этом он отказался назвать эти партии. По данным информированных источников, голоса муниципалов получили Иван Ермаков («Патриоты России») и Илья Журавлев из ЛДПР.

В настоящее время в горизбиркоме кандидатами зарегистрировались действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников, второй секретарь местного отделения КПРФ Роман Кияшко, от политической партии «Народ против коррупции» на выборы пойдет Виктор Резанов. Ожидается, что 29 июня на партконференции партии «Родина» кандидатом в губернаторы Севастополя будет утвержден Вадим Колесниченко.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 29.06.17

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