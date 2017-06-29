Керченских бродячих псов отправят в Евпаторию

В ближайший понедельник в Керчи начнётся отлов бродячих животных.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», бездомных собак и кошек будут отправлять в Евпаторию на стерилизацию и чипирование, а потом вновь вернут на керченские улицы.

Специалисты региональной общественной организации Центр помощи бездомным животным «Ковчег», которая и выиграла тендер на отлов животных в Керчи, объясняют: если полностью очистить улицы от бродячих псов, на освободившиеся места в течение 1-3 месяцев придут молодые, нестерильные, несоциализированные, а порой и агрессивные собаки.

«На сегодняшний день именно стерилизация животных является единственным действенным методом борьбы с размножением, агрессивным поведением и позволяет сократить численность бродячих собак. В итоге, в районе будет обитать конечное количество стерилизованных, социально адаптированных, привитых собак, которые не будут допускать на свою территорию новых молодых, злых животных», – говорят в организации.

При этом агрессивных и больных животных, представляющих опасность для человека, обещают ликвидировать.

Из республиканского бюджета на отлов бездомных керченских собак и кошек выделили 2 миллиона 292 тысяч 465 рублей. Этого хватит на стерилизацию 588 животных и усыпление 147-ми.

Между тем, только по официальным данным, на улицах Керчи обитает 30 тысяч бродячих псов. Местные защитники животных говорят, что эта цифра в несколько раз больше.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 29.06.17

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