«Скорая помощь» в Крыму может приехать на вызов и через 2,5 часа – имеет право

Время ожидания приезда «скорой» к пациентам в Крыму может достигать двух с половиной часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скорость прибытия медиков по вызову зависит от характера заболевания, с которым человек обращается за помощью.

По данным заместителя министра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова, быстрее всего «скорая» приезжает к пациентам, у которых может произойти инфаркт или инсульт.

«У нас время приезда к пациентам с такими экстренными показаниями, к которым относятся инфаркт, инсульт, какое-то кровотечение, потеря сознания, какая-то травма, ДТП, в 98% случаев составляет 20 минут, что является нормативом», – пояснил Шаклунов, признав, что на работу «скорой» в Крыму приходится «традиционно много жалоб».

По его словам, есть категория вызовов медиков, которые относят к «неотложным». Среди них – обращения с высокой температурой, обострение хронических заболеваний.

«Зачастую люди путают этот момент, и возникают у нас жалобы. К таким пациентам, с такой патологией «скорая» может приехать немножко позже – норматив там порядка двух с половиной часов до приезда», – сообщил замминистра.

Также Шаклунов напомнил, что летом для людей, подверженных риску перенести инфаркт или инсульт, возникает дополнительная нагрузка. Поэтому следует пить больше воды и избегать выхода в жару на улицу, отложив это на утро или вечер.

«Я бы хотел всем людям настоятельно порекомендовать соблюдать режим питья. В жару, особенно если человек находится на улице, количество выпитой жидкости должно быть больше обычного. Нормальное количество для среднестатистического человека – не менее полутора литров в сутки, если человек не страдает какими-то заболеваниями почек», – сказал Шаклунов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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