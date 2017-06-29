Старородящим не платить! В Севастополе хотя решить демографическую проблему за счет студентов и курсантов

За пять месяцев текущего года в Севастополе упала рождаемость – на свет появилось на 13% меньше малышей, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День, глава департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко предложил возможные способы «исправления демографической ситуации». В этом году, посетовал Борисенко, денег на «исправление» уже нет, но как раз есть время разработать нормативно-правовые документы.

Главное – поддержать молодые севастопольские семьи региональными пособиями. Так, женщинам в возрасте до 29 лет при рождении второго ребёнка предполагается доплачивать к государственному материнскому капиталу 100 тысяч рублей. Также предлагается региональная финансовая помощь на детей студенческим и курсантским семьям и родителям с детьми от полутора до трёх лет, которые не посещают детские дошкольные учреждения.

Все суммы «севастопольских» доплат и их механизм ещё должен пройти утверждение в правительстве.

Севастополь, Лена Данилова

Севастополь. Другие новости 29.06.17

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