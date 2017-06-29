В Киеве решили: Крым не может быть автономной республикой

Крым не может быть автономной республикой в составе Украины. Об этом заявил депутат Рады Юрий Чижмарь.

Как уже сообщал «Новый День», президент Порошенко поручил конституционной комиссии разработать проект поправок в главный закон относительно статуса Крыма.

«Сейчас комиссия получила, скажем так, поручение президента работать именно над разделом 10, где описан статус Автономной Республики Крым», – сообщил Чижмарь. – Мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».

Напомним, так называемая Автономная республика Крым создана властями Украины после воссоединения полуострова с Россией: органы власти АРК работают в Киеве – из госбюджета в 2016 году на их деятельность было потрачено около 3,5 млн гривен.

Сейчас речь идет о реорганизации существующей только юридически территориальной автономии в национально-территориальную. Основные требования, которые выдвигают крымские татары, живущие на Украине, – гарантировать им представительство во всех ветвях и уровнях власти, а также обеспечить функционирование крымско-татарского языка наряду с государственным. Возможно, что для крымских татар создадут национальный избирательный округ.

Эксперты считают, что ни к чему хорошему для Украины создание крымско-татарской автономии не приведет:

«Даже после утраты Крыма, а в перспективе – Донбасса, Киев по факту ни на шаг не сворачивает с курса на дальнейшую дезинтеграцию Украины. С первых дней незалежности политика всех персональных киевских режимов была направлена на искусственное построение унитарного государства, дальнейший разрыв с Россией и принуждение миллионов русских и русскоязычных к украинству,– заявил РИА «Новый День» политолог Павел Никаноров. – Рассуждать о статусе крымско-татарской автономии для территории, где подавляющее большинство русскоязычные – провокация и абсурд. В сумме же все последние бездумные шаги воюющего с Россией Порошенко ведут лишь к окончательному краху украинской государственности».

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал попытки Киева изменить статус полуострова чисто ритуальным действием, отметив: все в мире понимают, что Крым больше никогда не будет украинским, однако Киев постоянно подогревает эту тему, чтобы демонстрировать какие-то виртуальные победы. Если же Порошенко перестанет создавать шумовые эффекты в информационном пространстве, особенно в направлении России, то от них отвернутся западные спонсоры, считает Аксенов, «а собственный народ начнет задавать опасные вопросы».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.06.17

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