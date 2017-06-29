EBU оштрафовал Украину за Евровидение

Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», размер штрафа пока не уточняется, зато уже известно за что наложены санкции: за запрет участвовать в конкурсе «Евровидение-2017» представительнице России Юлии Самойловой.

В EBU заявили, что действия Украины отвлекли внимание от соревнования, плюс ко всему под угрозой оказалась репутация конкурса.

Телерадиокомпания уведомление о штрафе уже получила.

Ранее сообщалось, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму гарантии успешного проведения конкурса – 15 млн евро. Это половина суммы, в которую Украине обошелся конкурс. И если претензии, предъявленные организатору «Евровидения – 2017», будут признаны обоснованными, эти деньги стране не вернут.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.06.17

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