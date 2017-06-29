Госпредприятие «Крымхлеб» акционируют

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Крымхлеб» станет акционерным обществом. При этом, 100% акций будут принадлежать государству.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», изменение формы собственности необходимо для того, чтобы избежать госзакупок. Акционерное общество, в отличие от ГУП, имеет право выбора поставщиков. Это даст возможность уйти от сложных и длительных процедур тендера, придаст мобильность и конкурентность процессу закупки сырья.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что перерегистрация предприятия позволит сохранить «целостность коллектива», так как акционирование со стороны государства фактически не меняет собственника.

Напомним, что у «Крымхлеба» были непростые отношения с собственниками ещё при Украине. После возвращения Крыма в Россию предприятие было национализировано, но в январе текущего года бывший хозяин пытался зайти на Крымхлеб через инвестирование. Сомнительную схему реализовать не удалось.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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