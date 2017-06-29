Глава ФАС обещает задолбать продавцов бензина в Крыму

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пообещал задолбать и пригрозил безумными штрафами продавцам бензина в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», бензин Аи-95 в Симферополе в середине июня стоил 45,11 рублей за литр, в Севастополе – 42,34 рублей. А в Москве – около 40 рублей.

За месяц цена бензина выросла на 1,5-2 рубля. В целом маржинальность сетей АЗС в Крыму на 5% – 7% выше, чем в соседних регионах.

«Я вообще считаю, что цена в Крыму примерно должна ориентироваться на цену в Москве. Там разные конкурентные условия, но там есть очень много факторов удешевизны, – цитирует Артемьева РИА «Новости». – Но им надо снижать не на рубль, конечно, – значительно больше, потому что они улетели вперед. И пока они не доведут цену до экономически обоснованных цен, мы будем их долбать, причем безумными совершенно штрафами. Если нужно, будем разорять их собственников, которые ведут себя неприлично, чтобы другие собственники приходили, покупая этот бизнес, вели свою приличную политику, чтобы люди были довольны, и бизнес крымский не страдал от высоких цен на нефтепродукты».

Напомним, глава крымского управления ФАС Тимофей Кураев среди объективных причин завышения цен назвал трудности, связанные с доставкой топлива с материковой части России на территорию полуострова, а также его хранением.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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