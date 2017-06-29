Кремль просят вмешаться в ситуацию с авиаперелетами в Крым

В ситуацию с ценами на авиабилеты в Крым должно вмешаться государство. Об этом было заявлено сегодня на Крымском транспортном форуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос стоимости авиаперелетов в текущем году вышел в Крыму на первый план.

Высокую цену билетов называют одной из причин снижения турпотока. В целом, перелет в Крым обходится на 30% – 40% дороже, чем в тот же Сочи. И у такой разницы нет никаких оснований, кроме желания перевозчиков получить сверхприбыль, считают эксперты.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил: республика не мождет повлиять на эту ситуацию, вопрос может быть решен только на уровне федерации. Однако все, чего пока удалось добиться, – проверки обоснованности тарифа, которую сейчас проводит ФАС.

В Москве говорят, что государство может влиять на процесс ценообразования только с помощью дотаций. Перелеты в Крым субсидируются, другое дело, что воспользоваться этой субсидией может только ограниченный круг пассажиров. Но, заявляют в Госдуме, сегодня законодательно закрепить цену на билет на каком-то уровне невозможно.

Между тем, эксперты подчеркивают: если проблема не будет решена, в ближайшие годы турпоток в Крым будет снижаться. И неизвестно, удастся ли компенсировать потери за счет моста через Керченский пролив.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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