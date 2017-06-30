В Минздраве Крыма объяснили, почему растут очереди в поликлиниках

Медицина в Крыму стала доступной, поэтому в поликлиниках выросли очереди. Об этом заявили в министерстве здравоохранения РК.

«Несмотря на всю вашу критику, зачастую объективную – мы ее слышим, обязательно стараемся устранять те негативные моменты, которые можно быстро устранить, но у нас есть и положительные моменты. И вы видите, что помощь в настоящий момент стала доступна. У нас по некоторым лечебным учреждениям поток пациентов увеличился более чем в два раза. С этим и связаны, собственно говоря, те проблемы, которые вы видите – это и очереди в поликлиниках. Это потому что у людей появилась возможность туда обратиться. Раньше такой возможности не было», – уверен заместитель министра здравоохранения Антон Шаклунов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник подчеркнул, что медицинская помощь оказывается бесплатно, и если у крымчан возникают какие-то проблемы со здоровьем, не нужно заниматься самолечением, а следует сразу же обращаться к специалистам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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