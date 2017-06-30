Японская Konica извинилась за карту РФ без Сахалина, Курил и Крыма, но не собирается что-то менять

Японская компания «Konica Minolta» принесла официальные извинения россиянам за представленную во время открытия шоу-рума карту России без ряда территорий: Калиниградской области, Новой Земли, Сахалина, Курильских островов и Крыма. Однако, дальше извинений «дело не пошло».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в компании назвали изображение «схематичным», другими словами, – не отображающим реальность.
Вместе с тем, в официальном сообщении «Konica Minolta» не идет речь о намерении внести какие-то изменения в карту, использованную в презентации. Судя по всему, жителям России предлагается и далее считать изображение «схематичным».
«Konica Minolta» уважает территориальную целостность Российской Федерации. Показанная на презентации шоу-рума 21.06.2017 карта является схематичной, и ни в коем случае не отражает официальную позицию компании по отношению к стране. Konica Minolta работает на всей территории Российской Федерации, включая Крым и Севастополь. В городе Калининград и Калининградской области оборудование и сервис Konica Minolta предоставляются подразделением Konica Minolta Baltia. Компания приносит свои извинения всем, кого могла ввести в заблуждение схематичность графического элемента, использованного в презентации», – заявили в компании.
Напомним, слайд с изображением карты России без нескольких регионов, продемонстрированным на открытии первого индустриального шоу-рума компании, опубликовали на официальной странице компании в Facebook.
Такая халатность вызвала возмущение у пользователей социальной сети, некоторые из которых усмотрели в этом преднамеренность.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 30.06.17
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