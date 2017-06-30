Японская Konica извинилась за карту РФ без Сахалина, Курил и Крыма, но не собирается что-то менять

Японская компания «Konica Minolta» принесла официальные извинения россиянам за представленную во время открытия шоу-рума карту России без ряда территорий: Калиниградской области, Новой Земли, Сахалина, Курильских островов и Крыма. Однако, дальше извинений «дело не пошло».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в компании назвали изображение «схематичным», другими словами, – не отображающим реальность.

Вместе с тем, в официальном сообщении «Konica Minolta» не идет речь о намерении внести какие-то изменения в карту, использованную в презентации. Судя по всему, жителям России предлагается и далее считать изображение «схематичным».

«Konica Minolta» уважает территориальную целостность Российской Федерации. Показанная на презентации шоу-рума 21.06.2017 карта является схематичной, и ни в коем случае не отражает официальную позицию компании по отношению к стране. Konica Minolta работает на всей территории Российской Федерации, включая Крым и Севастополь. В городе Калининград и Калининградской области оборудование и сервис Konica Minolta предоставляются подразделением Konica Minolta Baltia. Компания приносит свои извинения всем, кого могла ввести в заблуждение схематичность графического элемента, использованного в презентации», – заявили в компании.

Напомним, слайд с изображением карты России без нескольких регионов, продемонстрированным на открытии первого индустриального шоу-рума компании, опубликовали на официальной странице компании в Facebook.

Такая халатность вызвала возмущение у пользователей социальной сети, некоторые из которых усмотрели в этом преднамеренность.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.06.17

В Минздраве Крыма объяснили, почему растут очереди в поликлиниках. / 30 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Кремль просят вмешаться в ситуацию с авиаперелетами в Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»