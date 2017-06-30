В Крым будут ходить двухэтажные поезда

В 2019 году в Крым планируется запустить двухэтажные поезда. Об этом заявил генеральный директор предприятия «Крымские железные дороги» Алексей Гладилин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», предполагается закупить 800 вагонов нового образца, большая часть из которых – «двухэтажные спальные вагоны в купейном исполнении». Чтобы добраться до Москвы поездом, крымчанам понадобятся примерно сутки.

Новые поезда появятся в Крыму после того, как откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Алушта, Лена Данилова

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