Пятница, 30 июня 2017, 12:11 мск

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Крым

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Крымчане получили липовые платёжки за капремонт

Крымчане получили липовые платёжки за капремонт

Мошенники распространяют в Крыму фальшивые платежки с начислениями взносов за капитальный ремонт гаражей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие сообщения в Единый информационно-расчетный (ЕИРЦ) центр поступили от жителей Алушты.

Информацию уже передали в правоохранительные органы: гаражи не входят в программу капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме того, сотрудники ЕИРЦ предупреждают, что при получении платёжных документов необходимо тщательно проверять все личные данные и реквизиты. «Не оплачивайте квитанции сомнительных организаций», – советуют они.

Симферополь, Лена Данилова

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