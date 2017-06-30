В Крыму возникли проблемы со связью

В Крыму вновь возникли перебои со связью: о проблемах заявляют жители различных регионов, особенно много жалоб поступает с восточного побережья и из Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы возникли из-за аварии на оптоволоконной линии участка Темрюк – Керчь, проложенная по дну Керченского пролива. В результате ограничен доступ к Интернету абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-Телеком» и ООО «КТК Телеком», а также снижена скорость доступа к сети абонентов большинства провайдеров, ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи.

Восстановить работу сетей обещают до 18 часов 30 июня.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.06.17

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