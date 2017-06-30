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Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте»

Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция на имя Порошенко с требованием отменить блокировку «ВКонтакте» была зарегистрирована 16 мая. Документ набрал 25 тысяч голосов.

Свой отказ Порошенко мотивировал тем, что пытается уберечь соотечественников от манипулированием их сознанием и так называемых, групп смерти.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит санкции сроком на три года в отношении «Яндекс» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Также санкции введены против РБК, «ТВ Центра», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезды».

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 30.06.17

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