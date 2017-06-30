Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция на имя Порошенко с требованием отменить блокировку «ВКонтакте» была зарегистрирована 16 мая. Документ набрал 25 тысяч голосов.

Свой отказ Порошенко мотивировал тем, что пытается уберечь соотечественников от манипулированием их сознанием и так называемых, групп смерти.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит санкции сроком на три года в отношении «Яндекс» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Также санкции введены против РБК, «ТВ Центра», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезды».

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 30.06.17

В Крыму возникли проблемы со связью. / Скандал федерального масштаба: выборы в Севастополе раскололи партию «Родина». / Крымчане получили липовые платёжки за капремонт. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»