Крымские отцы-одиночки получат материнский капитал

Крымским отцам-одиночкам все-таки выдадут материнский капитал. Соответствующий законопроект одобрило Правительство РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», получать материнский капитал будут те крымчане, чьи жены умерли после 1 января 2007 года.

Напомним, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2015 года началась выплата материнского капитала жителям Крыма и Севастополя, чьи вторые и последующие дети родились, начиная с 1 января 2007 года. По законодательству России, мужчины могут претендовать на материнский капитал, если умершая мать их детей была гражданкой РФ. То есть, крымчане, чьи жены умерли до 18 марта 2014 года, под действие закона о маткапитале ранее не попадали.

Вице-премьер Ольга Голодец дала главе Министерства труда и социальной защиты Максиму Топилину поручение пересмотреть действующие правила. Кабмин принял решение одобрить законопроект и внести его в Госдуму.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 30.06.17

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