Коммунальщикам Севастополя придется ответить за провалившегося в люк двухлетнего малыша

Сотрудники следственного управления Следкома России по Севастополю взялись за расследование случая с провалившимся в открытый люк двухлетним малышом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Артбухты в День России, 12 июня.

Засмотревшись на одну из витрин во время прогулки по центру города, женщина вместе с ребенком внезапно оказались в колодце. По сведениям очевидцев, его глубина – более двух метров. Малыша помогли достать сбежавшиеся на крик о помощи люди.

Падение в открытый люк не прошло для ребенка бесследно: он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ушиб грудного отдела позвоночника. У женщины зафиксировали многочисленные гематомы.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, после чего в Следкоме намерены дать правовую оценку действиям сотрудников ГУПСа «Водоканал», ответственного за безопасность подведомственных коммуникаций на данной территории.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю проводится доследственная проверка по факту халатности в действиях должностных лиц ГУПС «Водоканал», в результате которых двухлетний мальчик упал в канализационный люк, получив множественные травмы», – сообщили в следственном управлении Следкома по Севастополю.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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