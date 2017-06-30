У арестованного крымского депутата Гриневича нашлись последователи: в Сакском районе песок собираются добывать прямо из-под рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев уверяет, что число карьеров в Крыму не растет, а уменьшается, его ведомство продолжает выдавать новые лицензии на разработку недр.

Месяц назад разрешение на разведку и добычу песчано-гравийных пород получило ООО «Максимус Крым». Оно собирается разрабатывать Амурское месторождение в Сакском районе.

Адрес конторы, с одной стороны, хорошо знаком всем, кто ездил из Симферополя железной дорогой на евпаторийские пляжи, с другой – вызывает удивление. «Максимус Крым» зарегистрировано по адресу: Сакский район, село Прибрежное, станция Прибрежная, 50 км, кабинет 5. То есть прямо на железнодорожной платформе. Принадлежит фирма бизнесменам из Ставрополья.

СМИ уже писали о добыче песка в непосредственной близости от железной дороги в этом районе. Тогда ее связывали с деятельностью депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича. Прокурор Крыма Наталья Поклонская, добиваясь лишения Гриневича депутатского мандата, упоминала, что тот во время проводимых прокуратурой проверок неоднократно лично приезжал на карьеры, эксплуатируемые подконтрольными ему предприятиями, в отношении которых возбуждены уголовные дела, и диктовал свои условия.

Гриневич был арестован в октябре 2015 года, в конце прошлого года прошла информация о том, что Следком передал его дело в суд. Тем не менее, Валерий Гриневич остается действующим депутатом крымского парламента, выборов в сентябре по его округу проводить не планируется.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.06.17

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