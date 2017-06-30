Украина создаёт «зомби-Крым»: в Херсоне собираются открыть Крымский медицинский институт

Власти Украины анонсируют открытие «Крымского медицинского университета» в Херсоне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня херсонские областные власти заявили, что готовят помещение нового для Крымского медицинского университета.

Один из депутатов Верховной Рады уточнил: медуниверситет в Крыму законом Украины лишили лицензии без возможности её возобновления. Новый вуз планируется открыть уже на Украине, но федеральные власти почему-то сопротивляются.

Между тем, Крымский медицинский институт им.С.И. Георгиевского полноценно функционирует и, как сообщают его сотрудники, за три года после возвращения Крыма в Россию «имели место единичные случаи перевода студентов на Украину, причём связанные не с политическими, а с семейными проблемами».

Заметим, что это не первый крымский вуз, который клонируют в незалежной. В 2015 в Киеве появился «Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского» – имитация Крымского федерального университета в Симферополе. В прошлом году киевский клон принял 200 студентов, в том числе, из Крыма. Всего, как сообщает украинская пресса, 700 абитуриентов из Крыма подали заявления в вузы Украины в 2016 году.

Андрей Никифоров, директор Крымского филиала Института стран СНГ, доцент Крымского федерального университета, прокомментировал это так: «Украина имитирует у себя все властные структуры Крыма. Вот включают и высшую школу – получается этакий зомби-Крым».

Симферополь, Лена Данилова

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