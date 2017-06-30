То Маннергейм, то Великая Русская революция – историк Мединский мыслит загадочно

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский озадачил журналистов и общественность во время своего визита в Севастополь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ведомства приехал в город осмотреть территорию, определенную как место под памятник Примирения, но с приглашенной на мероприятие прессой общаться отказался.
Мединский позволил задать себе всего один вопрос, касающийся сроков строительства монумента. Однако ответ чиновника вызвал недоумение у представителей СМИ: реплика не только не касалась сути заданного вопроса, но и оказалась противоречивой, учитывая предыдущие заявления министра.
«Никакой срочности нет. Мы меряем веками. В этом году столетие Великой Октябрьской революции, которую некоторые называют переворотом. А это просто Великая Русская революция. Вы не в курсе?», – цитирует «Регнум» ответ Мединского.
По словам присутствовавших журналистов, тирада министра прозвучала иронически и даже пренебрежительно.
Теперь наблюдатели гадают, хотел ли Мединский придать особое значение октябрьским событиям или – наоборот. Ведь, как известно, министр культуры оправдывал и отстаивал открытие памятной доски союзнику Гитлера – Густаву Маннергейму, офицеру царской России, впоследствии ставшему президентом Финляндии.
Маннергейм был не только ярым врагом молодой советской республики, но и участвовал позже на стороне гитлеровской Германии в блокаде Ленинграда, во время которой богибло и умерло от голода более миллиона советских граждан, в большинстве – русских.
Севастополь, Леонид Маковецкий
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