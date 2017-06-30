Археологи снова пытаются разгадать тайны крымской Атлантиды

В Крыму началась очередная археологическая экспедиция по исследования античного города Акры. Ученые намерены составить топографическую карту древнего города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время Акра почти полностью скрыта водой: из-за повышения уровня Черного моря, начавшегося в конце I тысячелетия до н.э., город постепенно оказался на глубине 4,5 метров. На суше сохранился лишь западный участок, расположенный на песчаной косе, отделившей устье древней реки, превратившейся в современное озеро Яныш, от Керченского пролива. Особенности тектонических и волновых процессов в этой части Керченского пролива способствовали тому, что древние культурные напластования в основном не были размыты, а строительные остатки не были разрушены полностью, они лишь отчасти оказались скрытыми песчаными наносами.

В ходе предыдущих экспедиций выяснилось, что город был обнесен крепостной стеной с башнями. Часть стены уже обследовано, обнаружены и остатки жилых строений. В этом году археологи для изучения подводной части города собираются использовать сонары, которые позволят точно определить координаты всех сохранившихся фрагментов застройки.

Будут продолжены работы и на берегу: ученые собираются установить точную дату начала строительства юго-западной стены. Для этого предполагается соорудить дамбу, чтобы осушить небольшой участок и добраться до основания стены, которое сейчас находится под водой.

Справка «Нового Дня»:

Акра, названная Крымской Атлантидой, – селение, располагавшееся у мыса Такиль – самого южного на крымском побережье Керченского пролива. Город занимал северо-восточную оконечность мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом). Его территория, предположительно, имела форму трапеции площадью около 3,5 гектаров. Город существовал с конца VI века до н. э. по IV век н. э.

Об Акре упоминали Страбон ( I в. до н.э. – I в.н.э.) своей «Географии», Клавдий Птолемей (первая половина II в.н.э.), Элий Геродиан (II в.н.э.) в сочинении «Об общей Просодии», Стефан Византийский (III – IV вв.н.э.).

Первое археологические обследование мыса было сделано в 1929году, потом – в 1976. Небольшие подводно-археологические работы на Акре проводились в 1980-е. Более активные археологические исследования Акры, как на суше, так и в её подводной части, начались в 90-х года ХХ века.

Симферополь, Лиана Макоба

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