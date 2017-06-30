В Киеве с размахом проходит праздничный фестиваль к юбилею украинского нациста

В столице Украины торжественно отмечают 110-й юбилей гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича, главнокомандующего УПА (Украинской повстанческой армии – организации, запрещённой в России). «Шухевич-фест» проходит на проспекте его имени, носившем ещё недавно имя освободителя Киева, Героя Советского Союза, маршала Н.Ватутина.

В программе – музыкальные номера, кинопоказы и спортивные соревнования, посвящённые памяти Шухевича, союзника Рейха и штатного сотрудника подразделения Абвер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», программа праздника утверждена Киевским горсоветом по инициативе Всеукраинского объединения «Свобода» (запрещённой в России праворадикальной партией).

Киевский режим провозгласил Шухевича национальным героем, лидером «национально-освободительной борьбы украинского народа с Россией и советским режимом».

Напомним, впервые празднование юбилея фашистского коллаборациониста состоялось на Украине десять лет назад, после указа президента Виктора Ющенко, известного своими националистическими взглядами.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 30.06.17

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