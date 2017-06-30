В Бахчисарае на взятке попался глава местного МУПа

В Бахчисарае при получении взятки сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю с поличным задержан директор МУП «УК «Бахчисарай».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского следкома, в минувшую среду коммунальщик получил 40 тысяч рублей за обещание помочь местной жительнице получить в аренду помещения МУПа в обход остальных претендентов.

В отношении директора предприятия «УК «Бахчисарай» заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Мужчине может грозить штраф в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Бахчисарай, Оксана Мурзина

Бахчисарай. Другие новости 30.06.17

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