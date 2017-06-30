Промышленность Феодосии собираются «сослать» за город

Администрации Феодосии решила вынести за черту города промышленные предприятия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», для «выселенного» производства в селе Насыпное планируется создать индустриальный парк «Феодосия». Парк должен быть сдан к 2020 году.

План перенос промышленных предприятий недавно обсуждался на публичных слушаниях в горсовете Феодосии. Он принят позитивно и депутатами, и жителями города: это позволит разгрузить транспортную сеть и улучшить экологическую обстановку курортного города.

Всего в Феодосии, согласно перечню, 18 промышленных предприятий, включая научно-производственные комплексы.

Первые кандидаты на возможное переселение – Феодосийский оптический завод, парашютная фабрика (НИИ АУС), предприятие «Вертолёт

А вот судостроительный завод «никуда не может деться от своих верфей», как выразился один из депутатов горсовета. Кроме того, стоимость переезда некоторых предприятий может быть такой, что «двигать их вообще нерентабельно». «Пока всё ещё в стадии идеи, не стоит бросаться словами», – сказал депутат.

Отметим, планы вынесения промышленных производств за пределы городской черты уже обсуждались в некоторых городах России, но пока нигде не были реализованы.

Феодосия, Лена Данилова

Феодосия. Другие новости 30.06.17

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