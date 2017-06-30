Рогозин: В Крыму начала возрождаться промышленность

В Крыму начал возрождаться промышленный комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетил сегодня крымские заводы «Залив» и «Море», а также принял участие в заседании военно-промышленной комиссии в Ливадии.

Рогозин отметил: промышленный комплекс Крыма начала возрождаться: «Когда мы прилетели в 2014 году и в Керчь, и в Феодосию, у меня было ощущение, что оттуда только улетела немецкая авиация, которая хорошо отбомбилась: не было ни одного целого стекла на этих заводах, – цитирует РИА «Новости» вице-премьера. – Сейчас ситуация другая».

Например, на заводе «Заливе» объем выпуска продукции за 2016 год вырос на 86%, а по итогам I квартала – на 24% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями.

Сейчас, считает Рогозин, необходимо решить вопрос кооперации крымских производств с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и вплотную заняться проблемой кадров.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул важность восстановления крупных заводов Севастополя.

Ливадия, Варвара Бурлакова

Ливадия. Другие новости 30.06.17

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