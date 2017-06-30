Более трети предпринимателей Крыма оказались вне закона

Более трети крымских предпринимателей, занимающихся торговлей, с 1 июля окажутся вне закона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля все без исключения хозяйствующие субъекты, работающие в сфере торговли и оказания услуг, должны работать на контрольно-кассовой технике (ККТ) нового образца.

ККТ нового образца представляет собой электронный кассовый аппарат, который в он-лайн режиме передаёт информацию о расчётах в налоговые органы. Это гарантирует прозрачность операций и позволяет избежать бумажной волокиты.

«Всего лишь около 20% предпринимателей Крыма пока не заменили старые кассовые аппараты, – заявили сегодня РИА «Новый День» в УФНС Крыма, оценивая такую степень готовности к исполнению закона как «почти 100%».

Однако в абсолютных цифрах картина выглядит менее оптимистично: из 16 тысяч крымских предпринимателей новые ККТ поставили только около 10 тысяч. Следовательно, к законному сроку успели лишь 62,5%, а не успели – 37,5%, что заметно меняет ситуацию с готовностью соблюдать закон и правила арифметики.

«Возможно, предприниматель не смог выполнить закон не по своей вине, а по вине поставщика, – проявили снисходительность в УФСН. – Не все изготовители вовремя выполнили заказы. Но если проверка покажет, что к сроку предприятие даже не заключило договор на поставку ККТ, то, конечно, к нему буду применяться административные меры».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 30.06.17

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