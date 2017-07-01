Керчь замахнулась на статус самого древнего государства в России

Керчь, практически отвоевав у Дербента звание самого старого города России, решила замахнуться на статус самого древнего «российского» государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», носиться с древностью в Керчи начали давно: 2600 лет город отметил еще в 2000 году – не потому, что для этого были серьезные основания, а потому что, так захотел тогдашний градоначальник Олег Осадчий. Об этом рассказала директор Восточно-Крымского историко-археологического музея-заповедника Татьяна Умрихина: «Решил тогда господин Осадчий, что в 2000 году будет праздноваться 2600-летие Керчи, а на следующий год уже отмечали 2601 год основания».

Теперь же, по словам Умрихиной, основания есть: Боспорская археологическая экспедиция Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (Москва) шла к определению даты основания Пантикапея долгие годы, и установить точный период возникновения столицы Боспорского царства помогли находки последних трех лет: «До этого были находки третьей четверти VI века до н.э. – уточнила Умрихина. – А находки последних трех лет выявили культурный слой VII – VI века до н.э. с восточно-греческой керамикой».

В конце мая ученый совет РАН подтвердил датировку находок, что дает основанием считать 610-590 гг до н.э. периодом возникновения Пантикапея.

«Не все замечают одну важную вещь: Пантикапей – это еще и первая государственность на территории современной России», – подчеркнула Умрихина.

Она напомнила, в настоящее время античные городища не приспособлены для туристического показа, и большинство находок скрыто под землей. Официальное признание Керчи самым древним городом России даст возможность благоустроить памятники истории и археологии, сделать к ним подъездные пути.

В августе Восточно-Крымский музей-заповедник проведет научную конференцию по истории Боспора, где ученым впервые покажут древнегреческий склеп, найденный при раскопках на месте будущей федеральной трассы Таврида.

Снова отпраздновать 2600-летие Керчи планируется в 2018 году.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 01.07.17

01 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Песок раздора: керченский заповедник продолжает биться за городище Артезиан. / Более трети предпринимателей Крыма оказались вне закона. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»