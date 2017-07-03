На фестивале во Львове заявили, что Крым – это Россия

Экс-солист группы HI-FI Митя Фомин на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest во Львове заявил, что Крым российский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники одного из украинских телеканалов спросили певца, считает ли он Крым российским. Фомин ответил: «По факту это российская территория». Когда журналисты предположили, что СБУ еще не в курсе его позиции и крымских вояжей, он подчеркнул: «Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица: он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает.

Отметим, что Фомин часто выступает на Украине. Например, незадолго до фестиваля во Львове, он давал концерт в Одессе. При этом певец часто гастролирует и в Крыму.

Напомним, на Украине регулярно пополняют «черный список» артистов и других деятелей культуры, якобы угрожающих национальной безопасности своей позицией по Крыму. Попавшим в этот список въезд в страну запрещен. Так, в минвушие выходные СБУ и пограничники не пустили семь певцов. А в Киеве решили создать реестр организаторов концертов, приголашающих российских артистов, «нарушающих украинские законы».

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 03.07.17

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