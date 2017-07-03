Понедельник, 3 июля 2017, 07:51 мск

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В Крыму начинается Всероссийский образовательный форум «Таврида»

В Крыму начинается Всероссийский образовательный форум «Таврида»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» открывается сегодня на Бакальской косе. В течение 2 месяцев в Крыму побывают около 3 тысяч преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов.

Как передает корреспондент РИА , форум начнется со смены «молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры»: участники и эксперты обсудят современное состояние и перспективы мегаполисов, а также роль городского дизайна в развитии территорий.

Всего в рамках форума предусмотрено 7 тематических смен: специальные программы разработаны для музыкантов, художников, литераторов, историков, деятелей театра и кино. Запланированы деловые игры, образовательные лекции, мастер-классы, тренинги и практические задания.

Кроме того, пройдут отборы на международный молодежный творческий конкурс «Новая волна», молодые архитекторы и урбанисты займутся разработают проектов кампусов для 8 вузов России, а лучший сценарий участника смены молодых литераторов обещают экранизировать на одном из федеральных каналов.

Форум продлится до конца августа.

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