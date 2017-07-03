На берег Феодосии выбросило дельфина с камнем на шее

На побережье Феодосии выбросило мертвого дельфина, привязанного к куску бетона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на пляже «Песчаная балка»: самостоятельно дельфины сюда не заплывают из-за мелководья. К телу двухметровой афалины был привязан кусок бетона в прорезиненном чехле. Эксперты предположили, что животное убили недавно, так как признаки разложения отсутствуют, отмечает РИА «Новости».
Феодосия, Варвара Бурлакова
Феодосия. Другие новости 03.07.17
На фестивале во Львове заявили, что Крым – это Россия. / 03 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Керчь замахнулась на статус самого древнего государства в России. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»