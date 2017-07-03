На берег Феодосии выбросило дельфина с камнем на шее

На побережье Феодосии выбросило мертвого дельфина, привязанного к куску бетона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на пляже «Песчаная балка»: самостоятельно дельфины сюда не заплывают из-за мелководья. К телу двухметровой афалины был привязан кусок бетона в прорезиненном чехле. Эксперты предположили, что животное убили недавно, так как признаки разложения отсутствуют, отмечает РИА «Новости».

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Феодосия. Другие новости 03.07.17

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