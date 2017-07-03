Крым недолго будет плавиться – грядет резкое понижение температуры

После жарких выходных на Крымском полуострове ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, уже во вторник дневные температуры на полуострове упадут на 10 °С.

«В Крым придёт холодный фронт, который понизит температуру до 25°С…30°С после 38-ми градусной жары. Ожидаются грозы, местами сильные, с градом», – отметила синоптик.

В среду и четверг на полуострове будет 27°С…32°С выше нуля. В пятницу очередной фронт принесёт похолодание до +24°С…29°С и грозы.

«В выходные на полуострове будет солнечно, жарко и без осадков – 25°С…30°С», – сообщила Любецкая.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 03.07.17

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