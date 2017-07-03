На Украине грозят Крыму тысячелетними военно-морскими челнами – одолжат у вещего Олега

Украинские власти «подарили» 1000-летнюю историю своим «военно-морским силам», назвали князя Олега «Киевским» и провозгласили «скорое возвращение» Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время празднования Дня военно-морского флота Украины (2 июля) заявил, что «907 лет назад состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константиополь».

От этой даты на Украине решили вести летоисчисление своим «военно-морским» силам.

Парубий добавил, что совсем скоро украинские моряки вдохновятся историческими победами древнего князя, придут в Крым, вернут его Украине и восстановят украинские военно-морские базы на полуострове.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 03.07.17

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