Не выйти из сумрака: объём теневой экономики на Украине – более 1 триллиона гривен

Украина попала в «тройку» стран с крупнейшей теневой экономикой по версии международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», объём теневой экономики в незалежной составляет более 1 триллиона гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны (2,38 триллиона гривен).

Отметим, что в официальном бюджете страны на текущий год, принятом Верховной Радой, доходов в казну запланировано на сумму чуть более 706 миллиардов гривен.

Лидируют в рейтинге стран-«теневиков» Азербайджан (66,12%). На втором месте – Нигерия (48,37%). А на четвертом расположилась Россия с показателем 39,07% от объёма ВВП или более 36 триллионов рублей, которые остались «в тени». Замыкает «пятёрку» Шри Ланка (37,76%).

Самые «светлые» экономики у США, Японии и Китая (7,78%,10,08 % и 10,15% соответственно).

Исследование охватило 28 стран мира.

Напомним, что ранее по версии британских аудиторов из компании Ernst & Young (EY), по итогам 2016 года Украина возглавила мировой рейтинг коррупции в бизнесе. 88% опрошенных бизнесменов заявили, что часто сталкиваются с коррупцией в незалежной при ведении своих дел.

Как отмечают эксперты украинского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International , самой коррумпированной на Украине считается сфера образования.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 03.07.17

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