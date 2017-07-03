Алупка и Петергоф обменяются львами

Алупкинский дворцово-парковый заповедник и музеи Петергофа и Царского села «обменяются» львами – каменных львов террасы Воронцовского дворца увидят посетители знаменитых парков Северной столицы. А гобелены с изображением львов и прочие элементы «львиного» дизайна из Петергофа и Царского села приедут в Крым.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» директор Алупкинского дворцово-паркового заповедника Александр Балинченко, это вовсе не означает, что каменных львов, которые украшают Воронцовский дворец, «спилят и повезут в Санкт-Петербург». Проект предполагает, что все элементы убранства, которые содержат изображения гордого животного, будут сфотографированы и отправлены на фотовыставку в Санкт-Петербург. А петергофские и царскосельские львы, изображённые на гобеленах, в декоре, в скульптурных и архитектурных формах, приедут в Крым тоже в виде фотографий. Для перемещения и экспонирования реальных ценностей, посетовал Балинченко, сегодня у Алупкинского музея нет средств.

Сейчас научные сотрудники обоих музеев занимаются поиском изображения царя зверей во всех зданиях и в парках. Вскоре будет решено, кому из известных фотохудожников будет поручен проект. Фотовыставка намечена на 2018 год.

Алупка, Лена Данилова

Алупка. Другие новости 03.07.17

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