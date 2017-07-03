В Керчи будут судить водителя, сбившего ребёнка

В Керчи будут судить автовладельца, сбившего на пешеходном переходе ребёнка.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, весной прошлого года 46-летний местный житель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.
В ведомстве отметили, что керчанин пытался избежать наказания и даже добился постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющих автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью).
Однако дело было пересмотрено и в ближайшее время автовладелец предстанет перед Керченским судом.
Ему может грозить до трёх лет лишения свободы и ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок.
Керчь, Оксана Мурзина
Керчь. Другие новости 03.07.17
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