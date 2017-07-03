В экстремальную жару керчанам выключили воду почти на сутки

В минувшее воскресенье, когда столбики термометра перевалили за отметку плюс 40°С, несколько тысяч жителей керченского района Аршинцево остались без воды.

Как рассказали РИА «Новый День» керчане, уже с раннего утра напор в кранах «был слабенький», а сразу после обеда водоснабжение исчезло совсем.

Вернулась живительная влага только в понедельник около 8 утра, но уже к 11:00 из кранов вновь доносится лишь шипение воздуха.

За разъяснениями РИА «Новый День» обратился к начальнику керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Анзору Борлакову: чиновник находился «в дороге», «плохо слышал» и посоветовал «позвонить в диспетчерскую».

«Воду выключили, потому что на магистральном водоводе в посёлке Партизанском два порыва. На месте работают аварийные бригады. Когда починят, сказать не могу. К концу дня появится информация», – сообщили РИА «Новый День» в диспетчерской «Воды Крыма».

Между тем, керчане отмечают, что с началом лета традиционные проблемы с водоснабжением в городе усугубляются. «Давление такое слабое, что вода течёт еле-еле. Из-за слабого напора не включаются колонки и бойлеры. А зачастую вода просто не добирается до верхних этажей», – говорят местные жители, отмечая, что одной из главных примет лета в Керчи служат многочисленные ёмкости, бутылки и канистры с водой на балконах.

Керчь, Оксана Мурзина

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