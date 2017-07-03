В Крыму могут разрешить анонимайзеры

Крым и Севастополь могут стать единственными регионами России, в которых будет можно пользоваться анонимайзерами.

Как уже сообщал «Новый День», Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование технологий обхода блокировки сайтов. И уже поступило предложение сделать послабление для жителей полуострова.

«Это особый регион, который находится в санкционной блокаде, и лишать людей доступа к Интернету по многим вопросам – недопустимо. Севастопольцы и крымчане заказывают вещи, работают в сфере IT и многое другое, вплоть до скачивания игр детям – все это благодаря анонимайзерам, потому что за пределами России электронные IT-адреса крымчан сразу же отсекаются и блокируются», – цитирует РИА Новости авторов инициативы.

Соответствующие поправки в законопроект уже разработаны. В крайнем случае предлагается утвердить перечень анонимайзеров, которые будут разрешены на территории Севастополя и Крыма.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 03.07.17

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