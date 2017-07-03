В Москве раскритиковали стратегию развития Севастополя

Правительству Севастополя придется переработать «Стратегию развития Севастополя до 2030 года» – документ раскритиковали федеральные министерства. Об этом на аппаратном совещании правительства заявил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был направлен в Минэкономразвития, свои замечания высказали Минприроды, Минкультуры, Минобрнауки, Минздрава, Минспорта, Минтруда, и Федерального агентства по делам национальностей.

Ключевые претензии федеральных ведомств касаются формирования особо охраняемых природных территорий и статуса достопримечательного места,

Напомним, что презентация Стратегии развития Севастополя была анонсирована на Ялтинском экономическом форуме, однако ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников представил ее только первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку.

Стратегия предполагает, что уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы – в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных мест в России. Валовой региональный продукт планируется увеличить более чем в 2 раза, а доля собственных доходов бюджета должна превысить 70%.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 03.07.17

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