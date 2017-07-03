Дело о нападении на водителя скорой помощи расследовали за 4 дня

В Крыму завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на водителя «скорой помощи». Следователи справились в рекордные сроки.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 25 июня на АЗС в районе Алупки: «скорая» везла в больницу ребенка, машине понадобилась срочная заправка. Однако водитель машины Honda счел, что «скорая» вполне может постоять в очереди: сначала он мешал водителю «скорой» подъехать к колонке, а затем и вовсе набросился на него и избил. Пострадавший был госпитализирован, хулиган скрылся, но вскоре его задержали.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело: 30-летний водитель Honda обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений).

Следователям понадобилась всего 4 дня, чтобы провести все необходимые следственные мероприятия: собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления, сообщили в СК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ялта. Другие новости 03.07.17

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