В Сакском районе коноплю выращивали в промышленных масштабах

Два жителя Крыма выращивали коноплю в промышленных масштабах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», во дворе жилого дома в одном из посёлков Сакского района было организовано полноценное тепличное хозяйство по выращиванию конопли.

На территории домовладения, принадлежащего одному из подозреваемых, обнаружены три покрытых плёнкой теплицы. Двор обнесён трёхметровым забором, оборудованным камерами видеонаблюдения. Запах растения, как объяснили задержанные, они скрывали дымом – во дворе периодически жгли костры.

У подозреваемых изъято 113 кустов конопли, рассада, а также 2,5 килограмма подготовленного высушенного сырья (кусты и листья). Следственный отдел МВД РФ по Сакскому району возбудил уголовное дело за незаконное культивированное растений, содержащих наркотические средства. Хозяевам наркотеплиц грозит до 10 лет лишения свободы.

Саки, Лена Данилова

Саки. Другие новости 03.07.17

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