Началось строительство тоннеля Керчь – Феодосия

Начато строительство одного из подходов к Керченскому мосту – километрового железнодорожного тоннеля.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подготовительные работы велись с 10 июня, теперь начались укрепительные работы на северном портале, а на южном устанавливают припортальные врезки.
Железнодорожный тоннель «Керчь – Феодосия» – сложное инженерное сооружение. Его будет обслуживать спецбригада железнодорожников с участием сотрудников МЧС.
Сразу по окончании строительства должна прибыть вооружённая охрана – объект уже определён как режимный, отмечает Керчь.инфо.
Керчь, Лена Данилова
Керчь. Другие новости 03.07.17
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