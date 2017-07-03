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Началось строительство тоннеля Керчь – Феодосия

Началось строительство тоннеля Керчь – Феодосия

Начато строительство одного из подходов к Керченскому мосту – километрового железнодорожного тоннеля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подготовительные работы велись с 10 июня, теперь начались укрепительные работы на северном портале, а на южном устанавливают припортальные врезки.

Железнодорожный тоннель «Керчь – Феодосия» – сложное инженерное сооружение. Его будет обслуживать спецбригада железнодорожников с участием сотрудников МЧС.

Сразу по окончании строительства должна прибыть вооружённая охрана – объект уже определён как режимный, отмечает Керчь.инфо.

Керчь, Лена Данилова

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