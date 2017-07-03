В Севастополе заменили руководство «Севреестра» – исполняющей обязанности начальника управления государственной регистрации права и кадастра назначена Наталья Яковлева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Яковлева работала в структуре Севреестра с 2014 года, в последнее время была заместителем начальника. Прежний руководитель Марина Вишневская уволилась по собственному желанию.

Наблюдатели полагают, что причиной увольнения Вишневской могло стать «замораживание» оформления земельных участков, попавших в зону спецназначения (земли Минобороны). Вспоминают и дело о вымогательстве трех квартир сотрудниками Севреестра в обмен на оформление земли одного из городских жилищных кооперативов.

Еще одна версия: в городе продолжается «зачистка» кадров, назначенных прежним губернатором Севастополя Сергеем Меняйло.

Эксперты отмечают, что уйдя в отставку «по собственному желанию», бывший руководитель Севреестра избежала увольнения с формулировкой «за недоверие».

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 03.07.17

Сажать на 10 лет: убийством дельфина в Феодосии занялась полиция. / Началось строительство тоннеля Керчь – Феодосия. / В Сакском районе коноплю выращивали в промышленных масштабах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»