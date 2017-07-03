Крымским отельерам придется вложить в бизнес дополнительные средства

Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил о продолжающейся тенденции снижения туристического потока в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве считают, что спад должен подтолкнуть крымских отельеров к снижению цен и обновлению материально-технической базы. Кроме этого, в РСТ заявили о данных внутреннего опроса, согласно которым в 2017 году крымское направление продается на 30% ниже в сравнении с прошлым годом.

Отмечается, что российские туристы предпочитают самостоятельное бронирование отелей, а не так называемый пакетный сервис. Кроме открывшейся Турции, плохой погоды, эксперты называют также сложную логистику – простой на переправе и дорогие авиабилеты.

Успех крымской туриндустрии туроператоры связывают с потенциалом полуострова при условии соответствующего сервиса в категории цена – качество. Пока цены явно завышены не соответствуют качеству предлагаемых услуг. Поэтом снижение турпотока должно подтолкнуть большинство отелей и пансионатов к обновлению сервиса и материальной базы, считают специалисты.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 03.07.17

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