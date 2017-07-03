В Генуэзской крепости восстановят повреждённый склон

Арендатор земли на территории Генуэзской (Судакской) крепости обязан возместить ущерб, нанесённый своими действиями культурному объекту, находящемуся под охраной государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Госкомитета Крыма по охране культурного наследия пообещали добиться, чтобы предприниматель, «допустивший правонарушение в охранной зоне Судакской крепости осуществил восстановительные работы на повреждённом земельном участке».

Напомним, ещё в феврале этого года зампредседателя Госкомитета Вячеслав Зарубин сообщил РИА «Новый День», что на склонах крепости стали проводить земляные работы – «террасировать склон». Предприниматель, арендующий участок, начал подготовку к строительству кафе. Городской суд Судака признал действия арендатора незаконными и наложил на нарушителя штраф. Но договор аренды при этом так и не был расторгнут.

Сегодня горадминистрация Судака договор с предпринимателем аннулировала. Однако к ответственности за истекшие четыре месяца, судя по всему никто, не привлечён, поэтому снова озвучено требование «возместить урон».

Судак, Лена Данилова

Судак. Другие новости 03.07.17

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