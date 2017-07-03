Понедельник, 3 июля 2017, 17:34 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Генуэзской крепости восстановят повреждённый склон

В Генуэзской крепости восстановят повреждённый склон

Арендатор земли на территории Генуэзской (Судакской) крепости обязан возместить ущерб, нанесённый своими действиями культурному объекту, находящемуся под охраной государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Госкомитета Крыма по охране культурного наследия пообещали добиться, чтобы предприниматель, «допустивший правонарушение в охранной зоне Судакской крепости осуществил восстановительные работы на повреждённом земельном участке».

Напомним, ещё в феврале этого года зампредседателя Госкомитета Вячеслав Зарубин сообщил РИА «Новый День», что на склонах крепости стали проводить земляные работы – «террасировать склон». Предприниматель, арендующий участок, начал подготовку к строительству кафе. Городской суд Судака признал действия арендатора незаконными и наложил на нарушителя штраф. Но договор аренды при этом так и не был расторгнут.

Сегодня горадминистрация Судака договор с предпринимателем аннулировала. Однако к ответственности за истекшие четыре месяца, судя по всему никто, не привлечён, поэтому снова озвучено требование «возместить урон».

Судак, Лена Данилова

Судак. Другие новости 03.07.17

В Симферополе у пешеходов отобрали тротуар – в угоду рестораторам. / Овсянников расширил «расстрельные списки», но, похоже, его никто не боится. / Крымским отельерам придется вложить в бизнес дополнительные средства.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Украина решила лишить Крым статуса республики

В Симферополе у пешеходов отобрали тротуар – в угоду рестораторам

Овсянников расширил «расстрельные списки», но, похоже, его никто не боится

Крымским отельерам придется вложить в бизнес дополнительные средства

В Севастополе заменили руководство «Севреестра»

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости